إقالة مدرب المنتخب السوداني.. تعرف إلى المدرب الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقال الاتحاد العام لكرة القدم، الأحد، الجهاز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي هوبير فيلود ومعاونه خالد بخيت.

وقال موقع "باكر نيوز" السوداني: "قرر الاتحاد تعيين جهاز فني وطني لقيادة المنتخب في كأس أمم أفريقيا يتكون من برهان تيه ومبارك سلمان و محسن سيد”.

وتذيل المنتخب السوداني مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات مقابل ثلاثة خسائر، وعاد وتذيل مجموعته في كأس العرب بلا رصيد.

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