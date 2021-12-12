إقالة مدرب المنتخب السوداني.. تعرف إلى المدرب الجديد
أقال الاتحاد العام لكرة القدم، الأحد، الجهاز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الفرنسي هوبير فيلود ومعاونه خالد بخيت.
وقال موقع "باكر نيوز" السوداني: "قرر الاتحاد تعيين جهاز فني وطني لقيادة المنتخب في كأس أمم أفريقيا يتكون من برهان تيه ومبارك سلمان و محسن سيد”.
وتذيل المنتخب السوداني مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات مقابل ثلاثة خسائر، وعاد وتذيل مجموعته في كأس العرب بلا رصيد.
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