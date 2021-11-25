وفاة رئيس نادي الزمالك الأسبق جلال إبراهيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نعى نادي الزمالك المصري رئيسه الأسبق المستشار جلال إبراهيم الذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض استمر على مدار أكثر من عام، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور بخالص العزاء لأسرة الراحل ولنجله أحمد جلال نائب رئيس النادي.

يذكر أن المستشار جلال عمل بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، وتولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009.

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