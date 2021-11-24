حرمان 349 مشجع من النادي الأهلي المصري حضور مباراتين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن حرمان 349 مشجعا للنادي الأهلي من حضور مباراتين.

وكشفت الرابطة في بيان رسمي، بأن اللجنة المسابقات قررت حرمان 349 مشجعا من حضور مباراتين للنادي الأهلي بسبب الهتاف أثناء عزف النشيد الوطني.

وجاء في البيان أيضا بأنه تم توجيه التحذير لهم بالحرمان النهائي من حضور المباريات في حالة تكرار مثل هذه التصرفات.

جاء هذا القرار على ضوء مباراة الأهلي مع غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

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