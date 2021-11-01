راموس يتلقى صدمة كبيرة من باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان في طريقه لفسخ تعاقده مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعدما كان قد ضمه لصفوف الفريق، الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن، بسبب الإصابات في ربلة الساق.

وقالت الصحيفة إن مسيرة راموس مع سان جيرمان قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، وأن مسؤولي النادي يفكرون في فسخ التعاقد مع المدافع الإسباني، مضيفة أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن المدافع البالغ 35 عاما يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأوضحت أن فسخ التعاقد ليس أولوية بالنسبة لباريس سان جيرمان في الوقت الراهن، إلا إنها مسألة غير مستبعدة، وفي حال حدوثه، سيتعين على النادي الفرنسي، التوصل إلى اتفاق مع راموس الذي يستمر عقده الحالي مع بي سي جي حتى عام 2023.

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