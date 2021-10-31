الكاميروني إيتو يصدم محمد صلاح: هذا اللاعب الأحق بالكرة الذهبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مهاجم برشلونة ومنتخب الكاميرون الأسبق، صامويل إيتو، عن اللاعب الذي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 المُقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في حفل إعلان الجوائز المرتقب 29 نوفمبر المقبل في باريس.

وتحدث إيتو عن رأيه فيمن يستحق الجائزة خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال: "لطالما كنت أمنح صوتي لصديقي وأخي الصغير، ليونيل ميسي".

وتابع: "أقدره كثيرا كشخص وكلاعب، شاهدته يكبر واحترمه وأحبه كثيرًا وهو الأحق بالجائزة".

وأضاف: "بالنسبة لي لا يزال الأفضل في العالم، إذا استبعدنا ليو فهناك لاعبين آخرون أحبهم مثل كريم بنزيما".

وأتم تصريحاته: "كريم قد حمل مسئولية ريال مدريد على عاتقيه منذ مغادرة كريستيانو رونالدو ولذلك أحب كل ما يفعله لصالح فريقه".

وكان عشاق النجم المصري محمد صلاح يتوسمون في أصوات اللاعبين النجوم الأفارقة لخدمة النجم المصري في التصويت على جائزة أفضل لاعب، ولكن جاءت الصدمة الأولى من إيتو الذي يعتبر ميسي حالياً أفضل مرشح للفوز هذا الموسم.

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