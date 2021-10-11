مصر وليبيا.. تغييرات في تشكيلة الفراعنة وهذا موعد المباراة بتوقيت الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتوقع أن تشهد تشكيلة منتخب مصر بعض التغييرات في مباراة اليوم الإثنين، التي تجمعه أمام ليبيا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، إذ يرجح أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بلاعب الزمالك طارق حامد منذ بداية اللقاء بدلا من عبدالله السعيد، مع الدفع بأيمن أشرف بدلاً من أحمد فتوح، ومنح أحمد حسن كوكا مساحة مشاركة أكبر في اللقاء.

وتقام المباراة على ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت الإمارات).

وكان منتخب مصر فاز على ليبيا الجمعة الماضي، في الجولة الثالثة من التصفيات، بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة السادسة، متفوقا على نظيره الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتقدم بقوة لخطف بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

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