التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري أمام ليبيا في تصفيات مونديال 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقر المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية يقودها مع المنتخب، بعد تجربته الودية أمام ليبيريا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

يتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

تشكيلة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأكرم توفيق.

الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد.

الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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