تعرف إلى موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بتوقيت الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتركز الأنظار على قمة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش)، على ملعب "أنفيلد"، للتنافس على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضمن مباريات الجولة السابعة.

ويتقاسم ليفربول ومانشستر سيتي حاليا، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي، الذي لعب مباراة أكثر، وهو ما يعني أن الفائز بموقعة اليوم سيرتقي إلى صدارة "البريميرليغ".

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