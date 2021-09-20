تعرف إلى لاعب ريال مدريد الفائز بجائزة أفضل لاعب في أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي خلال شهر أغسطس الماضي، وقال على موقعه الرسمي، إن الجماهير صوتت للبرازيلي فينيسيوس جونيور كأفضل لاعب في ريال مدريد عن شهر أغسطس الماضي.

وجاء تتويج اللاعب البرازيلي بالجائزة تقديرا لأدائه الجيد خلال الشهر الأول من الموسم، حيث لعب في جميع مباريات ريال مدريد وسجل ثلاثة أهداف.

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