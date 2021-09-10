الشرطة توقف الجزائري رياض محرز.. واللاعب يعترف "نعم مذنب"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ممنوع من قيادة سيارته لمدة 56 يوماً، بسبب تجاوزه للسرعة في أحد الطرق السريعة في انجلترا، وتم تغريمه 2500 جنيه إسترليني، وذلك بحكم قضائي صادر من المحكمة.

وذكرت الصحيفة أن محرز كان يقود سيارته الرمادية التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، بسرعة بلغت 189 ميلا في الساعة أثناء سفر ه جنوبا بالقرب من التقاطع 11 في كانوك، في مايو من العام الماضي.

وأوضحت بأن محرز اعترف بأنه مذنب في السرعة في نوفمبر، وعوقب من قبل قضاة في مدينة "ستافوردشاير".

ولم تكن المرة الأولى التي يتم فيها مخالفة محرز للقانون إذ تلقى حظرا لمدة ستة أشهر في عام 2016 أثناء وجوده في نادي ليستر سيتي لقيادته بسرعة 77 ميلا في الساعة في منطقة يسمح خلالها بسرعة 50 ميلا في الساعة، وتم تغريمه حينها 900 جنيه إسترليني.

ويعتبر محرز أحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم ويلقبه الجمهور بـ"فخر العرب" كما الحال لدى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ويتوقع منه الجماهير في بلاده قيادة الجزائر مجدداً إلى نهائيات كأس العالم.

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