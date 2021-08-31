48.5 مليار دولار أنفقت على كرة القدم بين عامي 2011 و2020

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

شهد سوق الانتقالات إنفاق 48.5 مليار دولار (41.1 مليار يورو) في الفترة بين عامي 2011 و2020، بحسب تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي صدر أمس.

وأوضح التقرير وفقاً للبيانات الضخمة التي تم تحليلها خلال الفترة 2011-2020، بفضل نظام «تي إم إس» (مطابقة الانتقالات الدولية) الذي وضعه الاتحاد الدولي في أكتوبر 2010، أن فترة الانتقالات شهدت نمواً ملحوظاً حتى عام 2019، قبل أن تتأثر بأزمة «كوفيد-19» العام الماضي. وأضاف أن قيمة الإنفاق ارتفعت من 2.85 مليار دولار في السنة الأولى من وضع هذا النظام (2011)، إلى 7.35 مليارات في عام 2019، قبل أن تنخفض بنسبة 23% في 2020 (5.63 مليارات دولار) بسبب وباء فيروس كورونا.

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