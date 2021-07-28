قائمة مصيرية تنتظر نجوم الأهلي.. وسعد سمير في مقدمة الضحايا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ينتظر الأهلي المصري انتهاء الموسم الكروي للإعلان عن قائمة طويلة من اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب.

وأكد مصدر لـ "الإمارات اليوم" أن هناك اثنين من النجوم الكبار سيتم الاستغناء عن خدماتهما وهما المدافعين سعد سمير ورامي ربيعة، اذ سيتم ترضيتهما بمناصب فنية وإدارية داخل النادي لإجبارهما على الاعتزال.

وأوضح المصدر أن قائمة اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم ستطال المهاجم مروان محسن ولاعب خط الوسط ناصر ماهر وكريم نيدفيد، والمحترفان والتر بواليا وجونيور أجاي.

من جهة أخرى، كشفت قناة "أون سبورت" عبر الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي شرعت في التفاوض مع أكثر من لاعب افريقي في مقدمتهم المغربي سفيان رحيمي وأحد لاعبي نادي كايزر تشيفز.

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