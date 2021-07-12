إيطاليا وانجلترا.. فرحة هستيرية داخل "ويمبلي" احتفالا بتتويج "الآزوري" (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل لاعبو المنتخب الإيطالي مع أنصارهم داخل استاد "ويمبلي" الشهير في لندن بعد إعلانهم أبطالاً لكأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإيطالية، إثر الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الأحد.

وعمت فرحة هستيرية لدى الجماهير الإيطالية في الملعب بعد انتهاء ركلات الترجيح لمصلحة "الآزوري"، التي تصدي فيها الحارس جانلويجي دوناروما لركلتين لتضمن إيطاليا اللقب.

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