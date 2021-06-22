مبابي يوجه صدمة إلى سان جرمان.. وتطور جديد يجمع محمد صلاح وراموس

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي وجه صدمة شديدة إلى إدارة ناديه، بعد أن تقدم بالفعل بطلب لمغادرة النادي. وقالت الصحيفة إن الخبر جاء على لسان الصحافي الفرنسي دانيال ريولو المقرب كثيرا من إدارة النادي الفرنسي. وقالت إن الكرة باتت في ملعب نادي ريال مدريد من أجل التحرك بجدية للتعاقد مع مبابي، الذي يرغب بشدة في حمل القميص الملكي.

وأشارت الصحيفة كذلك ومعها وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية إلى أن التطور في قضيى مبابي، وضع إدارة سان جرمان في موقف صعب لتعويض رحيله، وأنها قد تجد ضالتها في المصري محمد صلاح، الذي قد يجد نفسه يلعب في فريق واحد، بعد أن اقترب أيضا مدافع ريال مدريد السابق سيرجيو راموس من الانتقال كلاعب حر إلى سان جرمان.

وقالت "أس" إن راموس غير مهتم بالعرض الاخير من فريق روما الايطالي بقيادة المدرب البرتغالي مورينيو، وأنه بانتظار الجلوس مع ممثلي سان جرمان للاتفاق على شروط الانتقال إلى الفريق الباريسي. ومع الرحيل المرتقب لمبابي، باتت خيارات سان جرمان منحصرة بحسب وسائل إعلام عديدة في المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وكذلك في قناص توتنهام الانجليزي هاري كين، وكلا اللاعبين في سن متقاربة، لكن الإشكال الاكبر لسان جرمان في أن ناديي ليفربول وتوتنهام من اصعب النوادي في مفاوضات اللاعبين، بجانب أن كلاهما مصر على التمسك بنجمه، ما يجعل رحيلهما أمر شائكا، وقد يتطلب إنفاق أموال كثيرة، قد لا تقل عن 120 مليون يورو.

وبخصوص مبابي، باتت القضية متعلقة بقيمة صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، حيث يصر النادي الفرنسي على أن لا تقل عن 100 مليون يورو، أو أن تضم لاعبا من ريال مدريد مع مبلغ مالي كبير.

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