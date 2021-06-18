جدول مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. كأس أوروبا ومعركة ميسي - سواريز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقام اليوم الجمعة ثلاث مباريات مهمة في نهائيات كأس أمم أوروبا يتقدمها "الديربي البريطاني" بين انجلترا واسكتلندا، فيما تتركز الأنظار على قمة الأرجنتين وأوروغواي في كوبا أميركا بين صديقي الأمس وأعداء اليوم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

كأس أوروبا

السويد - سلوفاكيا 17:00

كرواتيا - التشيك 20:00

إنجلترا - أسكتلندا 23:00

كوبا أميركا

تشيلي - بوليفيا 01:00

الأرجنتين - أوروغواي 04:00

الدوري البرازيلي

فلومينيسي - سانتوس 02:00

غويانينسي - فورتاليزا 02:00

ريسيفه - غريميو 02:00

الدوري المصري

دجلة - الجونة 21:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news