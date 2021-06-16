بالفيديو: برشلونة يخطف بطولة كبيرة من ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة للمرة 19 في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد، أمس الثلاثاء، بنتيجة (92-73)، ليعيش جمهور البارسا أجواء من الفرح في الوقت الذي لم تذوق مرارة الهزيمة في دوري كرة القدم الذي حل فيه بالترتيب الثالث خلف أتلتيكو مدريد "البطل" ووصيفه ريال مدريد.

تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة للمرة 19 في تاريخه بعد فوزه في النهائي على ريال مدريد pic.twitter.com/1c22ARinku — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) June 16, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news