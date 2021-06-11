نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المزدوجة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وكأس آسيا "الصين 2023" انتصارات عريضة لمنتخبات الإمارات وقيرغيزستان وايران وأستراليا والصين، وتالياً ما أسفرت عنه نتائج المباريات التي جرت اليوم الجمعة:

ميانمار 1 قيرغيزستان 8

الفلبين 3 غوام 0

كمبوديا 0 ايران 10

نيبال 0 أستراليا 3

هونغ كونغ 0 العراق 1

إندونيسيا 0 الإمارات 5

ماليزيا 1 فيتنام 2

أفغانستان 1 عمان 2

الصين 5 جزر المالديف 0

اليمن 0 اوزبكستان 1

سنغافورة 0 السعودية 3

الكويت 0 الأردن 0

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