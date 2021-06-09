التونسي ساسي يوجه رسالة صادمة إلى جمهور الزمالك

المصدر: وكالات

وجه التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المصري رسالة صادمة، أثارت الجدل حول موقف اللاعب من عملية التجديد لفريقه أو الرحيل، لكنها أشارت بشكل كبير إلى رحيله المرتقب. وقال ساسي في حسابه على "تويتر"، إنه فخور بالفترة التي لعب فيها للقلعة البيضاء.

وقال: "بكل فخر..أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك.. ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب".

وأضاف لاعب وسط منتخب تونس "يبقى جمهور الزمالك العظيم هو الداعم الحقيقي لي في كل المحطات". وأوضح: "الخير فيما اختاره الله وقريبا سوف أوضح كل الحقائق".

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولايزال الأمر غير واضح، لكن وسائل إعلام مصرية أكدت أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بالرحيل، وقد لا يظهر مرة أخرى بقميص الزمالك، حيث يدور الحديث عن أنه راحل إلى ناد خليجي.

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