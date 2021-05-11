34 لاعباً في القائمة الجديدة لمنتخب الإمارات استعداداً لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك القائمة الجديدة للمنتخب استعدادا للمعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي خلال لفترة من 15 إلى 31 الجاري استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدولة اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل

وضمت القائمة الموسعة 34 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، سالم راشد، محمد العطاس، الحسن صالح، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، يحيى نادر، أحمد برمان، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وزايد العامري.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي "يبدأ المنتخب تجمعه يوم السبت المقبل بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر اللذين سيخوضان المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة يوم 16 الجاري، وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 19 مايو".

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب الأردن يوم 24 مايو.

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