تعرف إلى حكم مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين أمين عمر حكما لمباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك غدا الاثنين في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد أن أمين عمر سيدير مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام باستاد القاهرة.

وذكر ذات المصدر أنه سيساعد امين عمر كل من يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح، ومعهم أحمد الغندور حكم رابع ومحمود عاشور حكم فيديو.

وكان احمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري رفض استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري المحلي.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة حيث تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

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