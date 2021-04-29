بالصور.. رياض محرز يبث الفرح.. ونافاس "الوجه الكئيب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طار مانشستر سيتي فرحاً بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ليسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر الأسبوع المقبل في مدينة مانشستر.

وكان سان جيرمان متقدماً بهدف البرازيلي ماركينيوس، قبل أن يعادل البلجيكي دي بروينه النتيجة ثم جاء دور الجزائري رياض محرز لتوجيه الضربة القاضية.

وكان محرز الأكثر سعادة في المباراة لكونه سجل هدف الفوز المهم، فيما سيطر الحزن على حارس باريس سان جيرمان كيلور نافاس الذي خرج كئيباً من الملعب بعد تلقي شباكه هدفاً ساذجاً من قائد المان سيتي دي بروينه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news