صورة وتعليق.. ميسي قبل بناء أسطورة برشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "صن" البريطانية صورة قديمة من مدرسة "لاماسيا" الخاصة بنادي برشلونة الإسباني التي خرّجت لعالم كرة القدم عدد كبير من اللاعبين النجوم الذين أضفوا المتعة والفرح على مشجعي برشلونة في طوال السنوات الماضية فمنهم من استمر وآخرون رحلوا إلى أندية أخرى.

وفي الصورة، ثلاثة من النجوم المعروفين في الساحة العالمية حالياً وهم: ليونيل ميسي (يرتدي القناع) ، سيسك فابريغاس لاعب موناكو حالياً (الصف الخلفي، الثاني من اليمين) وجيرارد بيكيه (الصف الخلفي ، الثالث من اليسار).

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