الاتحاد الإفريقي يرفض تأجيل مباراة الزمالك وتونجيت في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طلب نادي الزمالك المصري بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وذكر النادي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن (كاف) استند في رفضه على وصول بعثة القلعة البيضاء للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

وكانت بعثة الفريق قد علقت بالجزائر وسط رفض دخول الطائرة الخاصة بالنادي للمسار الجوي من الجزائر للسنغال قبل أن تتدخل إدارة الزمالك بعمل اتصالات مع كافة الجهات المسؤولة لحل الأزمة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم كلا من تونجيت السنغالي والترجي التونسي.

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