بالفيديو.. كومان يثير غضب جمهور برشلونة بالضحك بعد الخسارة المهينة

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان أثار غضب جمهور الفريق بسبب التشكيلة التي خاض بها لقاء سان جرمان، ثم زاد غضبهم أكثر عليه، حين التقطت الكاميرات لقاء سريعا بينه وبين لاعب في سان جرمان، وهو يضحك، على الرغم من الخسارة المذلة والمهينة التي تعرض لها فريقه على أرضه من سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا 4-1.

وظهر كومان في الفيديو القصير يضحك مع لاعب وسط سان جرمان، غوييه، بعد صافرة النهاية، وعقب تبادل الجهازين الفني التحية. ودخل كومان في حوار قصير مع غوييه، وظهر يضحك بشكل غريب ومعاكس لواقع الحال، الذي يتفرض أن يكون فيه غاضبا من الهزيمة المؤلمة والقاسية بحسب تعليقات أنصار برشلونة على "التواصل الاجتماعي".

وكان كومان قد درب غوييه في فترة سابقة حين كان يقود فريق إيفرتون الإنجليزي في 2016، لذلك كان على معرفة سابقة به. لكن جمهور برشلونة صب جام غضبه على المدرب واتهمه بالإساءة إلى مشاعر أنصار برشلونة بالضحك في مباراة حمله الكثيرون مسؤولية الخسارة فيها، خاصة بسبب قرارات فنية غريبة، بينها إشراك المدافع بيكيه العائد حديثا من الإصابة إلى جانب الظهير الأيمن الأمريكي ديست قليل الخبرة.

وكان نجم سان جرمان مبابي متوهجا بشدة في المباراة، إذ استغل بطء ديست وبيكيه، وانسل مرارا من الجهة اليمنى لبرشلونة، ليسجل هاتريك في المباراة من رباعية الفريق.

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