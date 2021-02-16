3 عوامل تدعم برشلونة أمام سان جيرمان الليلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد أربع سنوات على الملحمة التي قدمها برشلونة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017 (صفر-4 ذهاباً، 6-1 إياباً)، يعود سان جيرمان إلى «كامب نو» للثأر من البارسا، عندما يلتقيه اليوم في ذهاب دور الـ16 من المسابقة نفسها.

وتصب ثلاثة عوامل في مصلحة برشلونة، تتجسد في غياب البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، فضلاً عن عودة جيرارد بيكيه إلى صفوف البارسا، بعد التعافي من الإصابة، وما يدعم كفة برشلونة توهج ليونيل ميسي في الفترة الأخيرة.

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