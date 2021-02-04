جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021.. "توقيت الامارات"

المصدر: زيورخ-وكالات

سيحاول بايرن ميونيخ الألماني اضافة لقب سادس تواليا الى خزائنه، عندما يخوض بطولة العالم للاندية 2021 المقررة في الدوحة اعتبارا من اليوم حتى 11 فبراير الجاري.

ويستهل الفريق البافاري المسابقة اعتبارا من الدور نصف النهائي وسيلتقي الفائز من مباراة الدحيل القطري المضيف او الاهلي المصري بطل افريقيا اللذان يلتقيان اليوم.

فيما يلي جدول المباريات بتوقيت الامارات:

البرنامج

ربع النهائي، 4 فبراير

تيغريس (المكسيك) - اولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) 18,00

الدحيل (قطر) - الاهلي (مصر) 21.30

نصف النهائي

7 فبراير

الفائز في المباراة الاولى- بالميراس البرازيلي 22,00

8 فبراير

الفائز في المباراة الثانية - بايرن ميونيخ (المانيا) 20,00

النهائي 11 فبراير

مباراة المركز الثالث 19,00

المباراة النهائية 22,00

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