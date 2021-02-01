أتلتيكو مدريد يكيد برشلونة بـ"تغريدة رسمية".. ومغرّدون يتحسرون على "العضاض"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

بعد مغادرته برشلونة من الباب الخلفي والدموع تسيل على خدّيه إثر الاستغناء عن خدماته بصفقة مجانية لم تتجاوز 10 ملايين يورو تلقّفها ناديه الجديد أتلتيكو مدريد، رفض الأوروغوياني لويس سواريز الاستسلام وعوّض مرارة إخراجه من بيته وتفريقه عن صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال تقديمه أروع العروض مع "الروخا بلانكوس" في الموسم الحالي، بل والتفوق على ليو نفسه بفارق هدفين في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفاً.

سواريز أو "العضاض" -وهو اللقب الذي اشتهر به بعد محاولة قضم أذن لاعب منتخب إيطاليا جورجي كيليني خلال مباراة منتخب البلدين في نهائيات كأس العالم 2014- يوجه لكمة تلو الأخرى لخصومه في "الليغا" ليثبت خطأ نادي برشلونة والمدرب الجديد الهولندي رونالد كومان في قرار التفريط به مقابل الإبقاء على لاعبين أقل منه كثيراً في المستوى والرغبة والثقة بالنفس يتقدمهم الفرنسيين أنطوان غريزمان الذي لم يسجل سوى ستة أهداف، وعثمان ديمبلي (هدفين) والدنماركي مارتن برايثوايت (هدفين) أي أن ثلاثتهم مجتمعين لم يصلوا إلى أهداف سواريز! الامر الذي يثير غضب وحفيظة جمهور النادي الكاتالوني.

وفي المقابل، يتغزل أتلتيكو مدريد وجمهوره حالياً بنجمه وصفقته الرائعة الذي يقود الفريق بثبات نحو لقب الدوري الإسباني لاسيما أنه يتربع على القمة برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن برشلونة وريال مدريد أقرب مطارديه، والفارق معرض للزيادة لكون أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يمتلكون مباراة مؤجلة.

وأمام هذه المعطيات، خرج أتلتيكو مدريد بتغريدة عبر حسابه الرسمي تحمل كيداً وغيظاً لبرشلونة، كتب فيها: "من كل الألوان والأشكال.. سواريز يسجل خمسة أهداف بالرجل اليمنى، أربعة بالرجل اليسرى، هدفان بالرأس، هدف من ضربة مباشرة، وهدفين من علامة الجزاء".

وتأتي التغريدة بعد التألق منقطع النظير للنجم سواريز في مباراة فريقه أمام قادش في الجولة 21 من "الليغا" وانتهت 4-2 لمصلحة "الروخا بلانكوس" وكان نصيب سواريز هدفين أحدهما من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة عبقرية فوق حائط الصد على يمين الحارس.

وتفاعل مغردون مع التغريدة، فقال مشجع برشلوني يدعى "حكيم علي": "تاخدوا جريزمان وتدونا سواريز ونبقى حبايب"، وعلّق المشجعة "أمل المغربية": "إنه الأفضل.. هدية من برشلونة للأتليتيكو".

أما المشجع محمد أمير فقال: "لا عزاء لكومان فرط في لاعب كبير"، وكتب آخر يدعى "روخي بلانكوس": "شكراً اتلتيكو مدريد"، فيما كتب "بلاك": "عطيناهم سواريز مجانا وخذينا قريزمان بـ 150 مليون"!.

نتساءل.. هل يستمر أتلتيكو مدريد في القمة ويحصل على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي؟ ما هو موقف مدرب برشلونة كومان بعد توهج سواريز الذي قال المدرب أنه لا يحتاج إلى خدماته؟.

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