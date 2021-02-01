ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ابتعد النجم المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين في مرمى وست هام يونايتد (3-1)، الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويمتلك محمد صلاح 15 هدفا معتلياً صدارة الهدافين، يليه ثنائي هجوم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والإنجليزي هاري كين برصيد 12 هدفا، ثم لاعب ليدز يونايتد باتريك بامفورد ونجم ليستر سيتي جيمي فاردي وهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت برصيد 11 هدفاً.

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