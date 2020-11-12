بعد الإمارات والسعودية.. كوزمين بطلاً للدوري الصيني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قاد مدرب العين وشباب الأهلي السابق الروماني أولاريو كوزمين فريق جيانجسو سونينج للفوز بلقب الدوري السوبر الصيني لكرة القدم، للمرة الأولى، بعد فوزه على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند 2 /1، اليوم الخميس، في إياب نهائي البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتفوق جيانجسو بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقاءين.

وتعرض قوانجتشو لصدمة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد تشاو هي.

واستغل جيانجسو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وتقدم بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق الإيطالي إيدير مارتينيز.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف البرازيلي اليكس تيكسييرا الهدف الثاني لجيانجسو ثم رد شيهاو وي بهدف لقوانجتشو في الدقيقة 61.

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