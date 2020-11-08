بالصور: كريستيانو رونالدو يخرج من الملعب مصاباً في مباراة يوفنتوس ولاتسيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الإصابة خلال مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه لاتسيو، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسقط رونالدو أرضاً في الدقيقة الـ75 وبدا متألما بعدما ركل لاعب لاتسيو الإسباني لويس ألبيرتو قدم كريستيانو بدلاً من الكرة، ليغادر "الدون" أرض الملعب متأثرا بالإصابة ويشارك مكانه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعدما سجل لاتسيو هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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