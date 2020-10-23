الغياب والحضور في برشلونة قبل مباراة ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نادي برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" عن قائمته لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، السبت (السادسة بتوقيت الإمارات)، في الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيغيب عنها حارس المرمى الألماني تير شتيغن للإصابة، والمدافع صامويل أومتيتي إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فرنانديز.

وشهدت القائمة وجود ظهير برشلونة جوردي ألبا بعد تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة اليمنى.. وتالياً القائمة الكاملة:

- حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا، تينياس.

- خط الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، لينجليت، فيربو، جوردي ألبا.

- خط الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويغ، كوتينيو، روبيرتو، دي يونغ.

- خط الهجوم: غريزمان، ميسي، ديمبلي، برايثوايت، بيدري، ترينكاو، فاتي.

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