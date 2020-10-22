كومان: طرد بيكيه «مجحف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، إن فريقه تعرض لقرار مجحف من حكم مباراته أمام يرنكفاروش المجري بافتتاح منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا التي انتهت لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 5-1، أول من أمس.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «أس» الإسبانية: «منح ركلة جزاء وطرد في تلك الكرة مجحف للغاية، لكن علينا الثناء على اللاعبين الذين أكملوا المباراة بلاعب منقوص.. طرد بيكيه يعني غيابه عن رحلة تورينو لمواجهة يوفنتوس في الجولة المقبلة»، لكن كومان أشاد ببديله رونالد أراوخو المتوقع أن يشارك في المواجهة عوضاً عن بيكيه.

وأوضح المدرب الهولندي: «تريد دائماً أن يكون الكل جاهزاً، لكن أراوخو يقوم بكل شيء بشكل جيد، إنها منافسة ممتازة في مركز قلب الدفاع، وأنا متيقن من أنه حين يحدث شيء للينغليه أو بيكيه، فسيكون أراوخو جاهزاً». وعن جاهزية الفريق للقاء المرتقب مع ريال مدريد في الكلاسيكو السبت المقبل، قال كومان: «لعبنا مباراة جيدة، واستغرق الأمر منا وقتاً لكي ندخل في المستوى الفني المطلوب، لكن مشكلتنا هي أننا في بعض الأحيان نقبل (ريتم) اللعب المنخفض والضغط، وإذا نجحنا في تسيير الأمور كما نريد دوماً فسيكون كل شيء جيداً جداً، فهذا هو المفتاح بالنسبة لي، ولا أعتقد أن عليّ طلب الكثير من الفريق الآن، فنحن نعمل بشكل جيد. لم نفز بكل مبارياتنا وهذا طبيعي، لكننا نمتلك مستقبلاً مشرقاً، ونحن هادئون حيال حقيقة أن هناك متسعاً للتحسن مع الوقت، وسيلعب الفريق أفضل، وسيلعب كل لاعب من أجل المجموعة والعكس».

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