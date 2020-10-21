كومان يصف طرد بيكيه بـ «المجحف».. سيغيب عن قمة يوفنتوس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان إن فريقه تعرض إلى قرار مجحف من حكم مباراته أمام يرنكفاروش المجري بافتتاح منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا التي انتهت لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «أس» الإسبانية: «منح ركلة جزاء وطرد في تلك الكرة مجحف للغاية، ولكن علينا الثناء على اللاعبين الذين أكملوا المباراة بلاعب منقوص.. طرد بيكيه يعني غيابه عن رحلة تورينو لمواجهة يوفنتوس في الجولة المقبلة، ولكن كومان مؤمن بأن بديله الشاب رونالد أراوخو، قد يكون أكثر اللاعبين احتمالا لشغل منزل اللاعب الكتالوني الخبير».

وأوضح: «تريد دائما أن يكون الكل جاهزاً، ولكن أراوخو يقوم بكل شيء بشكل جيد، إنها منافسة ممتازة في مركز قلب الدفاع، أنا متيقن أنه حين يحدث شيء للينغليه أو بيكيه، سيكون أراوخو متاحا وجاهزاً».



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