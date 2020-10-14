قائد الرجاء يتعرض إلى اعتداء من مجهولين قبل مواجهة الزمالك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نجم فريق الرجاء المغربي محسن متولي، اليوم الأربعاء، عن تعرضه لاعتداء من مجهولين عشية فوز فريقه على الجيش الملكي 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري المغربي والذي ضمن من خلاله التتويج باللقب بفارق نقطة يتيمة عن غريمه الوداد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للرجاء مع الزمالك المصري، الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال متولي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أعرف أن سبب هذا الاعتداء، يعود لأن الرجاء توج بلقب الدوري"، في وقت ذكرت وسائل الإعلام المغربية بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها متولي لمضايقات، إذ سبق أن قام مجهولون أيضاً بتعطيل عجلات سيارته قبل شهور.

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