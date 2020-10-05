برشلونة يعلن طبيعة إصابة نجمه.. وشكوك حول مشاركته في "الكلاسيكو"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نادي برشلونة الإسباني بأن مدافع الفريق جوردي ألبا تعرض إلى إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، الأمر الذي يهدد مشاركته في "الكلاسيكو" المرتقب مع ريال مدريد في 25 أكتوبر الجاري على استاد "الكامب نو" في الجولة الخامس من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان صحافي على حسابه في "تويتر" اليوم: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة ألبا في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة"، في وقت ذكرت صحيفة "أس" الموالية لريال مدريد بأن الإصابة ستبع ألبا عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع على أقل تقدير.

وكان ألبا قد أصيب في الشوط الثاني من مباراة برشلونة مع إشبيلية التي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الأحد، إذ توقف عن اللعب وطلب التغيير وخرج الملعب ممسكاً بفخذه الأيمن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news