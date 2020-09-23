رادار ليفربول يلتقط "الصفقة الرابعة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بأن نادي ليفربول الإنجليزي يمضي قدماً في مفاوضات التعاقد مع لاعب وسط نادي واتفورد الدولي السنغالي إسماعيلا سار.

وقالت المجلة اليوم الأربعاء: "ليفربول جلس مع وكلاء سار وتوصل الطرفان إلى اتفاق حول قيمة الصفقة في وقت تبلغ قيمته السوقية 36 مليون جنيه إسترليني".

ويذكر أن ليفربول يرغب في الإعلان عن الصفقة الرابعة تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع الإسباني تياغو ألكانتارا، والبرتغالي ديوغو غوتا، واليوناني كوستاس تسيميكاس.

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