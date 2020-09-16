مرتضى منصور يتهم ناديا عربيا بـ"القرصنة".. ويتوعد من يتعاقد مع كارتيرون

المصدر: حميد نعمان - دبي

علق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور بنبرة غاضبة جدا على الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون أمس. وقال مرتضى منصور لقناة الزمالك التلفزيونية إن ما حصل "مؤامرة" تستهدف النيل من الفريق، خاصة في وقت حرج من الموسم. واتهم رئيس الزمالك ناديا عربيا بالقرصنة، وقال إن ما حصل يسيء للعلاقات بين الأندية.

وقال إن نادي الزمالك تسامح مع المدرب الفرنسي في أمور كثيرة، سواء من حيث النتائج، أو في اختياراته، لكنه قال إن ما حصل منه "طريقة غير محترمة" في إنهاء العلاقة بينه وبين النادي. وقال مرتضى منصور إن الزمالك سيظل ناديا كبيرأ، وهو أكبر من كارتيرون.

يذكر أن كارتيرون تقدم باستقالته بشكل مفاجىء أمس، وقرر دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ ربع مليون دولار. وأشارت تقارير صحافية في مصر والسعودية إلى أن نادي التعاون توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الفرنسي.

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