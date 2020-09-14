حصيلة كورونا ترتفع في الهلال السعودي

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن إصابة لاعبه نواف العابد بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين في الفريق إلى سبعة لاعبين.

وكان الهلال أعلن عن إصابة الاعبين: محمد الواكد، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وحمد العبدان، وصالح الشهري، فضلاً عن إداري في الفريق، لينضم إليهم نواف العابد

واستكملت مباريات دوري أبطال آسيا بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن تنتهي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

 

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