لاعب إسباني يشكو معاملة ميسي.. وصفه بـ"الأبله"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدافع فريق خيمناستيك الإسباني، خافيير ريبييس، بأن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي تعمد إهانته خلال مباراة الفريقين الودية، أمس السبت.

وتعرض ميسي لرقابة لصيقة من قبل خافيير ريبييس خلال المباراة (3-1)، الأمر الذي أسفر عن كم من الاحتكاكات والالتحامات بين اللاعبين.

وكشف ريبييس في تصريحات لبرنامج "التشيرنجيتو" الشهير، الذي يبث على قناة "ميغا" التلفزيونية الإسبانية، أن ميسي قال له أثناء المباراة: "ماذا تفعل يا أبله؟ ألا ترغب في التوقف عن ركلي طوال المباراة؟".

وأضاف: "أخبرت ليونيل ميسي بالفعل إنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم"، مضيفا أنه "لم تكن هناك وسيلة أخرى لإيقافه".

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