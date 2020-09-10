المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «أس» الإسبانية بأن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان يعتبر نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، حجر الأساس في تشكيلة الفريق الملكي خلال الموسم الجديد على الرغم من بلوغه الـ35 من عمره.

وقالت الصحيفة أمس، تحت عنوان «مودريتش.. صلاحية لا تنتهي»: «سيكمل مودريتش موسمه التاسع داخل معقل سانتياغو برنابيو، وينتهي عقده مع النادي الملكي في عام المقبل 2021»، مضيفة أن «زيزو يتطلع إلى منح مودريتش الراحة خلال المباريات بتأمين بديل له عن طريق النرويجي مارتين أوديغارد».

ويمتلك مودريتش، اللاعب الوحيد الذي انتزع جائزة الكرة الذهبية من قبضتي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، رصيداً وافراً من الخبرة التي تؤهله لقيادة الريال نحو مزيد من البطولات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news