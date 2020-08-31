محمد صلاح يمازح زميله السابق في ليفربول بصورة "فوتوشوب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مازح نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح زميله السابق الكرواتي ديان لوفرين المنتقل إلى زينيت بطرسبورغ الروسي في يوليو الماضي، بنشر صورة عبر خاصية "الاستوري" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يظهر فيها لوفرين في الخلفية يراقب به في المنزل أثناء مداعبته لطفلتيه.

وأضاف صلاح صورة زميله إلى صورته العائلية الأصلية مستخدماً برنامج "فوتوشوب"، وكتب عليها: "الاختيار المفضل لدي"، ولاقت إعجاب الكثيرين من جمهوره عبر الحساب الذي يحظى خلاله بمتابعة أكثر من 40 مليوناً.

يذكر أن صلاح ولوفرين كانت تجمعهما علاقة قوية ودائماً ما يئهران معاً في التدريبات وخارج الملعب.

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