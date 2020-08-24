صحيفة إيطالية: برشلونة يستقر على بديل ميسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني تفكر جدياً في حلول لمواجهة أحد أكبر الأزمات في تاريخها المتمثلة في اقتراب نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن الفريق بعد المشكلات الإدارية التي ظل يرتكبها النادي بقيادة جوسيب بارتوميو.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "إن لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا (26 سنة) سيكون بديلاً لمواطنه ميسي (33 سنة) في حال رحل الأخير عن برشلونة، خصوصاً أن ديبالا لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقده مع السيدة العجوز لكونه يطالب بـ 15 مليون يورو سنوياً، مما يعتبر ضعف ما يتقاضاه حاليا".

وكان ديبالا قد اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي الذي توج خلاله يوفنتوس باللقب، فيما خرج الفريق من المنافسة على دوري أبطال أوروبا الذي ظفر به بايرن ميونيخ الألماني.

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