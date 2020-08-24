مورينيو يتغزل في صفقتي هويبرغ وهارت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف مدرب توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، تعاقد إدارة السبيرز مع كل من بيير هويبرغ وجو هارت بـ«العمل المميز». وقال مورينيو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «النادي وجد بذكاء شديد اللحظة المناسبة لإتمام الصفقة، كان ذلك العام الأخير في عقد بيير، كما كان ناديه في وضع صعب في التفاوض، وبالتالي قدم رئيس النادي دانييل ليفي عملاً مذهلاً لنا بجلب لاعب جيد».وتعاقد توتنهام مع لاعب وسط ساوثهامبتون هويبرغ مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، الأسبوع الماضي، بينما انضم هارت في صفقة انتقال حر.

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