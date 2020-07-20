مرشحان لتدريب برشلونة.. "أيام سيتيين معدودة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أيام مدرب برشلونة كيكي سيتيين في ملعب "كامب نو" أصبحت معدودة، بعد ترشيح لاعب الفريق السابق الرئيس الحالي لأكاديمية النادي الكاتالوني، الهولندي باتريك كلايفرت، والمدافع الدولي الفرنسي السابق لوران بلان لتولي المهمة قبل المواجهة المصيرية المقبلة مع نابولي الإيطالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وارتدى كلايفرت قميص برشلونة بالفترة من 1998 إلى 2004، ويعتبر من النجوم البارزين في الفريق وكذلك في المنتخب الهولندي، وسبق له العمل مساعداً لمدرب منتحب الكاميرون كلارينس سيدورف قبل أن يتولى رئاسة أكاديمية برشلونة.

وفي المقابل، يعتبر بلان من عمالقة الكرة الفرنسية وتوج مع "الديوك" بكأس العالم 1998، وسبق له تدريب ناديي بوردو كما توج مع باريس سان جيرمان بألقاب محلية كثيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news