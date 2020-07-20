نصيحة إلى محمد صلاح لكي لا ينتهي به المطاف بالدوري الهندي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه النجم الدولي الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا نصيحة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، بعدم الرحيل عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "محمد صلاح من أفضل خمسة لاعبين في العالم حالياً، ولديه الإمكانيات التي تؤهله للرحيل إلى ريال مدريد، لكن أتمنى منه ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبته في مسيرتي، عندما قررت مغادرة أرسنال الذي شهد أزهى فترات حياتي الكروية، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.. أدرك جيدا أن صلاح يبحث عن تحدٍ جديد وعن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل".

وكان أنيلكا (41 عاما)، من أبرز المهاجمين في العالم في بداية مسيرته الكروية، خاصة خلال فترته مع أرسنال الذي قضى معه موسمين مميزين بين العامين 1997 و1999، قبل أن يغادر الدوري الإنجليزي نحو ريال مدريد وهو الأمر الذي اعتبره أكبر خطأ يرتكبه في مسيرته حين تراجع مستواه كثيراً، وتنقل بعدها بين العديد من الأندية منها ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وويست هام، لكنه لم يستطع استعادة مستواه، لينتهي به المطاف في نادي مومباي سيتي الهندي الذي أنهى فيه مسيرته عام 2015.

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