بالفيديو: حكم يضطر لإيقاف نزالاً دامياً بعد تعرض مقاتل للخنق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت ببطولة العالم للفنون القتالية القصوى "يو إف سي" المقامة حالياً في أبوظبي، واحداً من أقوى وأعنف الزالات جمع البرازيلي ديفيسون فيجريدو والأمريكي جوزيف بينافيدز في وزن الذبابة.

وانهال المقاتل البرازيلي على خصمه ضرباً على الرأس، وأفقده وعيه نتيجة حركة الخنق، فيما الدماء تغطي وجهه، ليضطر الحكم إلى إيقاف النزال معلناً نهاية المواجهة لمصلحة فيجريدو.

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