المصري عصام الحضري يعلن اعتزاله.. "الكرة زوجتي الثانية وطلقتها"

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن حارس المنتخب المصري لكرة القدم عصام الحضري (47 عاماً) اعتزاله كرة القدم رسميا، وعدم عودته للعب مرة أخرى.

ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية، اليوم الجمعة، تصريحات تلفزيونية عن الحضري: "الكرة مراتي التانية وطلقتها"، مؤكدا "مش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل فيها أخطاء والقنوات ورؤساء الأندية يهاجمون بعضهم، وربنا يكون في عون اللاعبين".

وأضاف: "ليس هناك ما أضيفه لتاريخي الكروي، فلا يوجد حارس مرمى في مصر أفضل مني، ولم أجلس على مقاعد البدلاء سوى عام 1998 للحارس نادر السيد".

 

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