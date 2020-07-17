أزمة جديدة في الزمالك.. مرتضى منصور يتدخل بين ميدو والغندور وشيكابالا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بعيداً عن الأزمات المثارة بين الأهلي والزمالك الفترة الماضية نشبت مناوشات جديدة داخل البيت الأبيض بين نجم الفريق السابق خالد الغندور وقائد الفريق شيكابالا واللاعب أحمد حسام ميدو وهو ما دفع بالغندور إلى الاستعانة برئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور.

القصة بدأت من إعلان أحمد حسام ميدو عن ظهور قائد الفريق الأبيض شيكابالا معه في برنامج "أوضه اللبس" وهو ما جعل خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، للتواصل مع مرتضى منصور، لشكوى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء، حيث أبدى الغندور استيائه الشديد خلال حديثه مع مرتضى منصور من تصرف شيكابالا الذي سخر منه خلال فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما جعل مرتضى منصور يتواصل مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادي الأبيض، وطالب منه التحدث مع شيكابالا وإبلاغه بالامتناع عن هذه التصرفات، خصوصًا أنه قائد الفريق ويعتبر قدوة للاعبين، مشددًا على أن الأخير عليه فقط التركيز في معسكر الفريق الأبيض الحالي استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية من جديد.

ومن هنا نشب الخلاف بين الغندور وشيكابالا وأحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، حيث انتقد خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع "الفيس بوك"، ظهور شيكابالا مع ميدو قبل أن يقوم بحذف كلماته سريعاً ويلجأ إلى مرتضى منصور، وكان قد كتب قبل الحذف: "لاعيبة الزمالك بتروح قنوات أخرى ويتم الموافقة عليها وتخرج من المعسكر وهي لسة لم تظهر في قناة النادي وعلامة استفهام كبيرة بالنسبة لي"، قبل أن يقوم بحذفه سريعاً.

ورد محمود عبدالرازق "شيكابالا" بالسخرية من الإعلامي خالد الغندور بعد أن قام الأخير بانتقاد ظهور قائد الزمالك مع أحمد حسام طميدو" في برنامجه حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ “شيكابالا”، أثناء تواجده في معسكر الزمالك، يقول من خلاله: "الساعة 11 ونص، مفيش بندق فهاكل فسدق"، بينما وجه ميدو رسالة إلى الغندور خلال برنامجه "أوضة اللبس" يطالبه فيها بالهدوء

ورداً على ثنائي الزمالك قام خالد الغندور ببث فيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "كتبت على الفيس بوك بوست، ولم أذكر به اسم ميدو أو شيكابالا، فلماذا قام الثنائي بالرد على الرغم من أنني لم أذكر اسمهما؟، ما قولته هو دفاع عن حقوق الزمالك، رغبتي في ظهور لاعبي الزمالك على قناة النادي من أجل زيادة نسب المشاهدة بالتالي زيادة الإعلانات، هدفي مصلحة الزمالك ليس أكثر".

وتابع الغندور منتقداً أحمد حسام وشيكابالا: "يا ميدو أنا أكبر منك بـ 17 سنة وعيب تكلمني بالطريقة دي في البرنامج بتاعك، وأنت يا شيكابالا شكراً يا عم على الفيديو، مع إن أنا أكتر واحد دافعت عنك طوال مسيرتك، وكنت بقف لأي حد بيهاجمك، وأول جون جبته في مسيرتك أنا اللي عملتهولك، أنا حزين من تصرف الثنائي، ومكنتش أتصور أنهم يعملوا كدة معايا انا الكابتن التاريخي للزمالك".

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