محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي في ليفربول.. هل يستطيع؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتاج النجم المصري محمد صلاح إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب في نادي ليفربول منذ اللاعب السابق روجر هانت في موسم 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ النادي، الذي يسجل 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال ثلاثة مواسم متتالية.

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الأربعاء: "إن محمد صلاح يسعى إلى تحقيق رقم تاريخي جديد خلال مشاركته مع الريدز في مباراة الليلة أمام أرسنال، على إستاد الإمارات ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي"، مضيفاً أن "النجم المصري سيسجل الظهور رقم 150 مع الفريق في جميع المسابقات".

فهل يستطيع محمد صلاح (19 هدفاً) التسجيل اليوم ومواصلة الاقتراب من مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يتزعم قائمة الهدافين برصيد 23 هدفاً قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة؟.





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