غوارديولا يلتقط صورة "سيلفي" احتفالاً بإسقاط العقوبة عن مانشستر سيتي

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

احتفل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، بقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس": "إن غوارديولا احتفل مع بقية الجهاز الفني للسيتي، بقرار إسقاط العقوبة من خلال التقاط صورة (سيلفي) مع مساعديه بالجهاز الفني بعد سماع القرار".

 

 

 

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