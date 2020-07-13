غوارديولا يلتقط صورة "سيلفي" احتفالاً بإسقاط العقوبة عن مانشستر سيتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، بقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس": "إن غوارديولا احتفل مع بقية الجهاز الفني للسيتي، بقرار إسقاط العقوبة من خلال التقاط صورة (سيلفي) مع مساعديه بالجهاز الفني بعد سماع القرار".

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